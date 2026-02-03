Martedì 3 febbraio, l’Onorevole Antonio Decaro – Presidente della Regione Puglia – si è recato in visita presso la caserma “M.A.V.M. Magg. Giovanni Macchi”, sede del Comando Regionale.

Il Presidente della Regione è stato accolto dal Comandante Regionale Puglia, Gen. D. Guido Mario Geremia e, successivamente, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali e personale I.S.A.F. del Comando Regionale, nonché le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari e la Sezione A.N.F.I. di Bari. A tutti i presenti l’Onorevole Decaro ha rivolto un indirizzo di saluto e di ringraziamento alle Fiamme Gialle pugliesi per l’impegno quotidiano profuso a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio regionale.

Il Comandante Regionale Puglia, nel prosieguo della visita, ha illustrato all’Autorità Regionale i principali aspetti della mission istituzionale del Corpo, soffermandosi sul ruolo strategico ed operativo svolto in Puglia.

In tale quadro, ad avvalorare la proficua collaborazione tra Regione Puglia e Guardia di finanza, è stato richiamato anche l’Accordo di Programma Quadro per la Tutela Ambientale, che consente un più efficace scambio informativo e un coordinamento mirato al controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche, alla prevenzione delle irregolarità e al rafforzamento della legalità economica sul territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata alle attività finalizzate alla tutela dell’economia legale, al corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli Enti territoriali, nonché al sostegno delle imprese che operano nel rispetto delle regole.

In tale contesto, sono stati evidenziati i risultati operativi conseguiti dai Reparti pugliesi nell’ambito dei tre obiettivi strategici demandati al Corpo in materia di contrasto all’evasione, all’elusione ed alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e lotta alla criminalità organizzata.

L’Onorevole Decaro, anche a nome della Regione, ha espresso il proprio apprezzamento ai militari della Guardia di finanza del Comando Regionale Puglia per l’elevato livello di professionalità, dedizione e senso dello Stato dimostrati nel presidio del territorio e nella tutela degli interessi della collettività pugliese.