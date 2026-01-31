Nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto” disposti nei giorni scorsi dal Questore di Bari Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza a tutela della sicurezza pubblica nel territorio del Comune di Putignano.

Lungo le principali arterie stradali e nelle zone di maggiore aggregazione sono state controllate 112 persone, di cui 27 con precedenti o segnalazioni di polizia. Predisposti 4 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono stati sottoposti a verifica 46 veicoli.

Effettuate inoltre 2 perquisizioni personali ed eseguiti controlli presso 5 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Eseguita un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni, al fine di garantire condizioni di sicurezza e legalità.