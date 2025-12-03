Cittadini e magistrati insieme per dire che è giusto dire no alla riforma Nordio. Nasce a Bari il primo comitato per il no costituito dall’associazione magistrati con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale che prevede, tra l’altro, separazione delle carriere. Una riforma che indebolisce la magistratura a favore del potere politico, spiega la coordinatrice del comitato per il no, Ilaria Casu, senza cambiare realmente il sistema della giustizia, compromettendo la tutela dei diritti dei cittadini. Nel corso dell’inaugurazione del Comitato per il no, la parola è passata a magistrati e docenti universitari, tutti concordi nel segnalare i punti critici del testo referendario.

Il servizio.