Numerosi soggetti erano intenti a smontare auto rubate e a caricarne le parti su di un autoarticolato con targa greca pronto a partire per riciclare il tutto. I fatti sono avvenuti a Modugno, dove i Carabinieri sono riusciti a cogliere in flagranza gli individui impegnati nell’attività illecita. Tre uomini sono stati arrestati, due foggiani impegnati nelle operazioni di smontaggio ed un greco alla guida del mezzo. Altri, alla vista delle pattuglie di Carabinieri, sono riusciti a fuggire.

L’operazione è scattata quando sono giunte in Caserma alcune segnalazioni inerenti la presenza di componenti d’auto rubate in via Contrada Rossa. Sul luogo, le Forze dell’Ordine hanno trovato in attività un vero e proprio punto di stoccaggio merci: pneumatici, sportelli, fanali, volanti.. Tutto materiale pronto per essere caricato sul camion e destinato alla rivendita illegale.

I Carabinieri hanno sequestrato tutti gli strumenti presenti nell’edificio, oltre che tutte le componenti rubate dei veicoli, mentre gli arrestati sono stati condotti nelle carceri di Trani e Matera.

Nicola di Chio