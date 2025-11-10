Una donna, Anna Terrameo, di 75 anni, è stata travolta e uccisa nella serata di sabato 8 novembre da un’auto di grossa cilindrata, guidata da un 37enne, mentre a piedi attraversava corso Vittorio Emanuele, la strada principale di Palombaio, frazione di Bitonto. Il ragazzo, originario di Mariotto, inizialmente fuggito senza prestare soccorso, si è costituito dopo circa un’ora. L’automobilista si è presentato spontaneamente al comando della Polizia Locale di Bitonto, ammettendo di essere l’autore dell’investimento. Secondo una prima ricostruzione, la donna era appena rientrata da messa e da una visita al figlio quando, mentre attraversava la strada per tornare a casa, è stata investita dall’auto che l’ha sbalzata per diversi metri. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Le indagini, coordinate dalla procura di Bari, sono affidate alla Polizia Locale di Bitonto, con il supporto dei Carabinieri per la viabilità. Sul posto anche il PM Baldo Pisani. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale colposo.