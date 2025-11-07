Torna The Walking Stano, l’evento sportivo e solidale, giunto alla terza edizione, volto a raccogliere fondi per la ricerca contro la fibrosi cistica. Ideato e guidato dal campione olimpico e mondiale di marcia Massimo Stano, quest’anno la manifestazione raddoppia con due giornate ricche di sport, musica, spettacolo e approfondimenti scientifici. The walking Stano si è svolto a Palo del Colle (BA) con la Delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) di Palo del Colle e in collaborazione con l’amministrazione comunale, e ha coinvolto famiglie, scuole, cittadini, atleti e volontari in un percorso di solidarietà, scoperta e divertimento. La fibrosi cistica è una malattia genetica grave che colpisce polmoni e apparato digerente, rendendo difficile respirare e digerire. In Italia circa 6.000 persone convivono con questa patologia. Partecipare a The Walking Stano significa contribuire concretamente alla ricerca scientifica e sostenere le famiglie colpite da questa malattia. La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – ETS (FFC Ricerca) dal 1997 ha finanziato: 510 progetti di ricerca; coinvolto oltre 1.040 ricercatori e 196 istituti; investito oltre 41 milioni di euro per migliorare la qualità della vita dei pazienti e avvicinarsi a una cura definitiva.