È di quattro feriti il bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, domenica 26 ottobre, lungo la provinciale 231, nel tratto che collega Modugno a Bitonto. Due le auto coinvolte nell’impatto, una Fiat 500 ed una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, intorno alle ore 20.

A riportare le conseguenze peggiori un neonato, che viaggiava a bordo di una delle due vetture assieme ai suoi genitori. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso presso il Policlinico di Bari: le sue condizioni sono giudicate stabili, non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita anche la mamma, trasportata in ambulanza presso lo stesso nosocomio barese per alcuni traumi riportati nell’impatto. Gli occupanti della seconda auto coinvolta sono stati invece condotti dagli operatori del 118 all’ospedale San Paolo.

Sul posto, assieme ai sanitari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Bitonto, che hanno effettuato i primi rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dello scontro. Tra le ipotesi, quella di una manovra azzardata.

L’incidente ha poi mandato in tilt in traffico nella zona: lunghe code si sono registrate nel tratto interessato, fino alla rimozione dei mezzi convolti dalla carreggiata.