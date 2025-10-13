Ha messo a segno un furto in un negozio nel centro di Bari. Poi, dopo l’invito sui social dei titolari a pagare la merce rubata, è tornato sul luogo del “misfatto” ed ha provato colpire ancora. Un doppio spiacevole episodio quello capitato ai danni di “Funny Yummy”, esercizio commerciale di via Nicolai, specializzato nella vendita di gadget da collezione, cibi e bevande asiatiche.

In poco più di una settimana di apertura (l’inaugurazione risale al 3 ottobre scorso), l’attività ha già subito un furto ed un tentativo di furto ed il responsabile, a quanto pare, sarebbe sempre la stessa persona.

A darne notizia sono stati i proprietari che, pochi giorni fa, attraverso Instagram, avevano pubblicato foto ed un filmato del primo episodio, esortando il ladro, immortalato dalle telecamere di sicurezza, a presentarsi entro domenica 12 ottobre al negozio e pagare la merce sottratta, così da evitare una denuncia.

Un invito parzialmente raccolto dal soggetto in questione che, effettivamente, due giorni dopo, è tornato presso l’attività commerciale ma, non per saldare i conti, bensì per rubare di nuovo.

Colto in flagranza di reato, questa volta però l’uomo si è dato alla fuga, nuovamente inquadrato dall’impianto di sorveglianza. Il video del furto naturalmente è finito ancora sulla pagina social dell’attività commerciale, con tanto di complimenti al ladro per la sua nuova “impresa”.