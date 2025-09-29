Anche la domenica si è macchiata di sangue con l’ennesimo incidente che ha visto morire sulla strada un motociclista. Non ce l’ha fatta un 29enne di Matera coinvolto in un sinistro sulla strada provinciale che collega Monopoli e Alberobello. L’impatto è avvenuto nel pomeriggio. Il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro una Volkswagen Polo guidata da un 20enne di Triggianello. Sbalzata la moto, il giovane centauro è morto sul colpo. A nulla è valso il tempestivo arrivo dei soccorsi. Sull’esatta dinamica indaga la Polizia. Illesi i due ragazzi a bordo dell’auto.