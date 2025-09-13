Nel contesto di mirati servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari e intensificati a seguito dell’aumento di episodi di disturbo alla quiete pubblica, reati predatori e contro la persona, nonché spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia Bari Centro, coadiuvati da personale dell’11° Reggimento CC “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno svolto numerosi controlli, presidiando le Piazze Moro, Umberto I e Cesare Battisti.
In particolare, dall’inizio di settembre, i Carabinieri hanno:
- arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti 3 cittadini extracomunitari in possesso di cocaina/eroina;
- arrestato un cittadino extracomunitario che, sorpreso ad acquistare stupefacente da un altro – denunciato per spaccio – risultava destinatario di provvedimento di carcerazione per reati contro il patrimonio;
- denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere 2 giovani in possesso di un coltello a serramanico e di un punteruolo in acciaio;
- sanzionato per illecita attività di parcheggiatore abusivo tre persone, una di loro anche denunciata per violazione di daspo urbano, provvedimento cui era già sottoposta dal mese di luglio;
- denunciato per tentata estorsione un extracomunitario mentre veniva sorpreso nell’esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo;
- eseguito controlli nei confronti di oltre 200 persone, ripartendo l’attività di identificazione tra le tre piazze e le vie limitrofe.