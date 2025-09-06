Proseguono senza sosta le indagini della Polizia di Stato dopo la violenta rissa avvenuta nella notte del 30 agosto scorso in zona centrale, che aveva visto contrapposti cittadini di origine egiziana, maghrebina e bengalese.

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno individuato in piazza Risorgimento due cittadini bengalesi riconosciuti tra i protagonisti dell’aggressione. Le ricerche, condotte grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in diversi esercizi commerciali della zona, hanno poi permesso di rintracciare un terzo connazionale presso la sua abitazione.

L’operazione si inserisce nell’attività più ampia di controllo del territorio e di contrasto agli episodi di violenza urbana, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità di cittadini baresi e turisti.