Questa mattina, attorno alle 5, un incendio ha interessato un’autovettura sulla SS96, nel territorio di Modugno. Il conducente a bordo della Peugeot (in compagnia del figlio) mentre procedeva in direzione Bari ha notato del fumo uscire dal cofano anteriore. Non appena ha accostato sono divampate le fiamme. All’arrivo dei Vigili del Fuoco anche l’abitacolo era stato raggiunto dal rogo. C’è voluta circa un’ora di lavoro per riportare in sicurezza i luoghi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri Carabinieri e degli uomini dell’ANAS.