Tre ulivi infetti da Xylella sono stati recentemente individuati anche nel territorio di Conversano e dovranno essere eradicati. Si tratta di una questione sulla quale l’amministrazione comunale intende prestare la massima attenzione, senza alcuna sottovalutazione del problema.

Proprio in quest’ottica, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale, vale a dire il sindaco Giuseppe Lovascio e l’assessore alle attività produttive Tiziana Palumbo, e le varie associazioni di categoria. Erano presenti Coldiretti, Confagricoltura, Cia imprenditori agricoli, Copagri e Acli. È emersa la totale condivisione dell’obiettivo finale, vale a dire collaborare per mettere in campo le buone pratiche atte ad evitare la proliferazione del batterio, che vanno dalla lavorazione dei terreni (con controllo della popolazione giovanile mediante l’eliminazione delle vegetazione erbacea sulle superfici agricole, extragricole, pubbliche e private e nei terreni incolti), ai trattamenti fitosanitari contro i vettori adulti di Xylella alle pratiche utili a ridurre la quantità di inoculo batterico potenziale.

Tutti d’accordo anche sull’importanza del monitoraggio: «Non dobbiamo assolutamente sottovalutare il problema – spiega il sindaco Giuseppe Lovascio – perché l’individuazione di tre ulivi infetti nel nostro territorio deve far suonare un notevole campanello d’allarme. Ma è importante che tutti si rendano conto della necessità di collaborare: nell’incontro con le associazioni di categoria ho trovato massima condivisione di intenti e volontà di evitare che il batterio proliferi. Le buone pratiche per evitarne la proliferazione ci sono ed è fondamentale che tutti le mettano in atto».

Foto d’archivio.