Nell’ultima settimana, la Questura di Bari ha intensificato i controlli del territorio in tutta la provincia, attraverso un capillare dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, anche in occasione di eventi pubblici di richiamo.

A Monopoli, in occasione del RDS Summer Festival, i servizi di ordine pubblico si sono svolti regolarmente e senza particolari criticità. In due occasioni è stata raggiunta la capienza massima dell’area concerti. L’evento è stato presidiato dalle forze dell’ordine con un attento dispositivo di sicurezza: identificato un molestatore e contestate tre violazioni per uso personale di sostanze stupefacenti.

A Bari, i poliziotti della Squadra Volante hanno deferito in stato di libertà un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre nel capoluogo, in Piazza Libertà, una pattuglia è intervenuta per identificare un parcheggiatore abusivo che, dopo aver minacciato una donna, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza privata. Un secondo parcheggiatore abusivo è stato denunciato per estorsione in piazza Aldo Moro.

In un altro intervento, le Volanti hanno proceduto al controllo di un uomo a bordo di una bici elettrica: a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso di cocaina e denaro contante e, pertanto, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una donna è stata denunciata per danneggiamento aggravato a seguito di intervento presso la sede dell’ARCA.

Nel comune di Corato, personale del locale Commissariato di pubblica sicurezza ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo per aver violato il divieto di avvicinamento.

A Bitonto, durante un’attività straordinaria di controllo del territorio nell’ambito del dispositivo “Alto Impatto”, sono state controllate 141 persone (di cui 38 positive al sistema SDI e 3 cittadini stranieri) e 97 veicoli. Sono state accertate 7 infrazioni al Codice della Strada, effettuate 6 perquisizioni personali.

Due persone sono state arrestate per tentato furto in abitazione e riciclaggio, trovate in possesso di un ciclomotore privo di targa e con telaio abraso.

A Gravina in Puglia, un uomo con precedenti di polizia è stato arrestato per coltivazione di piante di canapa.

Intercettata una Audi A6 nera che stava spingendo una Audi Q3, rubata poco prima. I malviventi sono riusciti a darsi alla fuga, ma il veicolo rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Infine, a Putignano, due persone sono state deferite in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti, a seguito di controlli d’iniziativa.

La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando situazioni sospette.