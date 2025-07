Scarsa igiene, mancanza di sicurezza e fontanine non funzionanti. È questa la denuncia che arriva dal consigliere del primo municipio di Bari, Pinuccio Alvore, che chiede a gran voce la chiusura e la messa in sicurezza di Parco Maria Maugeri, nel quartiere Libertà, nell’area dell’ex gasometro, inaugurato il 4 giugno 2023. Il parco, intitolato all’ex assessora comunale all’Ambiente, Maria Maugeri, scomparsa nel 2016, offre spazi verdi, aree gioco per bambini, un’area fitness, un anfiteatro e uno spazio per cani.

Il progetto ha visto la bonifica dell’area e la creazione di un nuovo spazio urbano che collega corso Mazzini e via Napoli. E a preoccupare maggiormente è proprio la possibilità di accedere nelle ore notturne, in maniera del tutto non autorizzata, da via Napoli. Telecamere non funzionanti e una rete da cui può accedere chiunque non hanno aiutato a prevenire danni e situazioni di scarsa igiene.