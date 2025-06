Sono partiti questa mattina i lavori di installazione delle luminarie a Bari vecchia che, fino al prossimo autunno, illumineranno con rosoni e pannelli decorati 18 punti di accesso al centro storico e costruiranno itinerari luminosi in alcuni vicoli simbolici della città vecchia. Il progetto, a cura della ditta Paulicelli, è stato finanziato dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’accordo quadro biennale per il servizio di allestimento di catene luminose e addobbi natalizi per eventi di rilevanza cittadina, all’interno del contratto attuativo dedicato alla Festa di San Nicola.

I lavori termineranno nei prossimi dieci giorni e l’allestimento resterà disponibile sino a fine ottobre.

“Un nuovo percorso di luce farà risplendere la nostra Bari vecchia, accogliendo residenti e turisti con rosoni luminosi e pannelli decorati, anche a tema marinaresco, ai varchi e agli ingressi più suggestivi e frequentati del centro storico – commenta il sindaco Vito Leccese – . Abbiamo individuato anche alcune strade simboliche, come il vicolo che collega la Basilica di San Nicola alla Cattedrale di San Sabino, che diventeranno itinerari di luce, cornice per le bellezze storiche e architettoniche della città vecchia, e, al contempo, ulteriore motivo di attrazione per i visitatori. Un enorme gazebo di luci, infine, sovrasterà piazza Mercantile. Mi piace pensare che stiamo creando una continuità ideale tra le luminarie dedicate al nostro Santo Patrono, San Nicola, e le ormai tradizionali installazioni natalizie nelle piazze della città, con una nuova luce sull’estate barese. Nei prossimi mesi, quindi, la città vecchia sarà ancora più suggestiva e attrattiva, grazie anche alla valorizzazione di uno dei prodotti, le luminarie, che ormai caratterizzano l’artigianato pugliese e fungono da elemento promozionale del nostro territorio. Per questa estate, facciamoci guidare nelle passeggiate al chiaro di luna dalle nuove lucine di Bari vecchia”.

L’allestimento prevede il posizionamento di rosoni, elementi e pannelli luminosi (anche con scene ispirate al mondo marinaro) nei seguenti punti di accesso a Bari vecchia:

chiesa Santa Scolastica

vico Santa Teresa delle Donne (scalinata fronte porto)

arco San Nicola

chiesa Santa Chiara

ingresso Strada Tancredi

ingresso Piazza dell’Odegitria

ingresso Strada Attolini

ingresso Arco Basso

ingresso Via Boemondo

Prefettura

arco San Bartolomeo

via Benedetto Petrone

ingresso Strada de Gironda

ingresso Via Vallisa (II tratto)

ingresso piazza Mercantile

ingresso Strada Palazzo di Città

arco piazza Mercantile

arco Vico Corsioli.

Percorsi con elementi luminosi e stringhe, invece, saranno creati in Strada del Carmine e Strada Palazzo di Città, con possibilità di estendere le installazioni coinvolgendo anche altri vicoli. Piazza Mercantile, infine, sarà coperta da un enorme gazebo di luci, che collegherà a un palo centrale gli edifici con affaccio sulla piazza.