I carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari hanno arrestato in flagranza un cittadino georgiano di trentasette anni, S.L., già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione abusiva di armi, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto abusivo di arma.

L’intervento è scattato nella notte del 19 maggio, intorno alle ore 3, in via Orazio Flacco, dopo che la Centrale Operativa aveva ricevuto segnalazioni di una lite domestica accompagnata dall’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. I militari, giunti sul posto, hanno avviato immediate perquisizioni con l’ausilio del personale dei Vigili del Fuoco.

Le ricerche hanno portato al rinvenimento di numerosi elementi probatori distribuiti in diverse zone dell’edificio. Sulla rampa delle scale sono state trovate tre ogive deformate a causa dell’esplosione, mentre nel vano ascensore i carabinieri hanno recuperato tre bossoli e altrettante ogive esplose.

All’interno dell’appartamento dove viveva l’arrestato insieme alla sua compagna, gli investigatori hanno sequestrato un caricatore di pistola contenente otto proiettili calibro 9×21 e una scatola con trentadue munizioni dello stesso calibro. Ma il ritrovamento più significativo è avvenuto sul terrazzo dell’immobile prospiciente: una pistola semiautomatica calibro 9×21, completa di serbatoio vuoto, che si è rivelata essere oggetto di furto in abitazione.

L’arma era stata rubata nel mese di ottobre 2024 e la denuncia era stata presentata presso la Questura de La Spezia da un ottantaquattrenne del posto. Una volta identificato come responsabile dei fatti, l’uomo ha opposto attiva resistenza all’arresto, sferrando calci e pugni contro i carabinieri intervenuti, senza tuttavia causare lesioni ai militari.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari. Il quadro indiziario raccolto dai carabinieri a carico dell’uomo è stato condiviso dalla Procura della Repubblica di Bari.