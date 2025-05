I Carabinieri della Compagnia di Modugno nei giorni scorsi hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti di età tra i 35 e i 50 anni per furto aggravato (fatta salva ogni necessaria valutazione nelle fasi successive del procedimento con il contributo della difesa) Gli uomini, incaricati del servizio trasporti per conto di un’azienda barese, sono stati sorpresi a rubare della merce dall’interno di una cooperativa presso l’Interporto Regionale della Puglia S.p.a. Quest’ultimi, subito dopo essersi impossessati dei beni mobili caricati su un furgone sono stati fermati dai carabinieri che hanno recuperato quindi la refurtiva: oltre 90 pedane in legno, 4 frigoriferi e 3 lavatrici. Le successive operazioni di perquisizione domiciliare hanno consentito di rinvenire ulteriori due lavatrici, il cui furto unitamente ad altra merce non rinvenuta era stato denunciato nei primi giorni di questo mese. La merce recuperata, il cui valore totale ammonta circa 4.500 €, è stata restituita all’avente diritto.

L’operazione si inquadra nel più ampio servizio di prossimità e di controllo del territorio realizzato quotidianamente dai Carabinieri. Due dei tre soggetti sono agli arresti domiciliari.