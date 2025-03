Raggiungere la massima informazione dei cittadini sul tema della sicurezza stradale, incentivando iniziative per spiegare in modo semplice le nuove regole previste dalle modifiche introdotte dalla Legge 177/2024 in vigore dallo scorso 14 dicembre. È stato questo l’obiettivo dell’incontro “Il Codice fa strada: analisi, criticità e attività operative”, organizzato dal Rotary all’interno del Comando della Polizia Locale di Bari. Un’occasione per ribadire, ancora una volta, come il rispetto delle regole contribuisca a ridurre il numero degli incidenti sulle nostre strade. L’appuntamento è promosso da ‘Rotary Club Bari Alto Terra dei Peuceti’, ‘Rotary Distretto 2120- Italia Puglia e Basilicata’, ‘The Magic of Rotary’.

Il servizio.