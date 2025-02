Quattro arresti, tra cui un pusher e tre vedette, e il sequestro di una grande quantità di sostanze stupefacenti. È questo l’esito del blitz antidroga, condotto dai carabinieri, nel centro storico di Bitonto, in provincia di Bari, la sera del 21 febbraio. I militari hanno bloccato tutte le vie d’accesso e di fuga della zona, con il supporto di un elicottero per monitorare i movimenti dall’alto. Durante l’operazione è stata murata, inoltre, la porticina di un locale al piano terra che veniva usato per il confezionamento della droga. Sul posto anche le unità cinofile e i Cacciatori di Puglia, impegnati nelle perquisizioni di abitazioni e nel controllo dei tombini. I carabinieri hanno smantellato, così, una piazza di spaccio attiva tra via San Luca e via Termite. Un segnale importante per la città, spiega il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci.