Menu e tariffe di cocaina e marijuana pubblicizzati sulle app di messaggistica istantanea, con tanto di emoji per indicare il tipo di stupefacente; servizio a domicilio anche nei paesi limitrofi e disponibile 24 ore su 24. Sono 9 le misure cautelari eseguite dai carabinieri tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle. In 7 sono finiti in carcere, una persona ai domiciliari, per un’altra è stato imposto il divieto di dimora nei due comuni del barese. Nel complesso le accuse sono di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, minaccia, estorsione, sequestro di persona e sfruttamento della prostituzione. Le indagini, svolte dai carabinieri della Compagnia di Altamura e coordinate dalla Procura di Bari, fanno riferimento al periodo compreso tra aprile 2022 a novembre 2023, e sono partite dopo due denunce-querele presentate da una donna vittima di minacce, sequestro di persona a scopo di estorsione, e sfruttamento della prostituzione. Le investigazioni hanno svelato la presenza di diversi soggetti consumatori di droghe di ogni genere ed in particolare cocaina e marijuana. L’attività di spaccio, fanno sapere i carabinieri, veniva svolta senza alcun vincolo associativo e pubblicizzata sulle applicazioni di messaggistica istantanea come se fosse un menu. La droga veniva consegnata a domicilio a qualsiasi ora, come sottolineato nei messaggi inviati ai consumatori in chat: “Sempre a vostra disposizione – scriveva uno di loro ad un cliente – per qualsiasi informazione puoi scrivermi. Buona giornata”.