Questa mattina, poco prima delle 6, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, M.L. 49enne e M.A. 26enne, entrambi originari di Bari e già noti alle ff.pp., per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, detenzione e porto illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, i militari dell’Arma, all’altezza di via Conenna, avevano deciso di controllare il SUV a bordo del quale viaggiavano i 2 uomini che, improvvisamente, alla vista della pattuglia, aumentava la velocità e non si fermava al controllo. Inseguiti per qualche minuto, l’autovettura veniva raggiunta e fermata – grazie all’intervento di ulteriori equipaggi dello stesso Nucleo Radiomobile – in via Gentile, dopo aver urtato contro quelle militari nel frattempo predisposte sulla strada.

I due avevano provato a dileguarsi e a disfarsi di un’arma in loro possesso. Le perquisizioni eseguite, anche sull’autovettura e presso la loro abitazione, hanno permesso di sequestrare una pistola semiautomatica con colpo in canna ed altri 5 nel caricatore, nonché di recuperare oltre 4 kg di varie sostanze stupefacenti. Sul posto, oltre al personale della Polizia Locale, è intervenuto anche il “118” per le cure alle lesioni riportate da uno dei Carabinieri operanti nonché ad uno degli arrestati. Nei prossimi giorni saranno eseguiti ulteriori accertamenti sull’arma e sullo stupefacente sequestrato nonché proseguiranno i controlli sulle armi e sulla loro illecita diffusione da parte di tutti i reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Bari.

Le attività, coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari, si trovano nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dei due presunti correi saranno vagliate da un giudice nell’ambito di un processo.