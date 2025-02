L’eccellenza del gelato pugliese conquista nuovi palcoscenici nazionali grazie all’impegno dell’Associazione Gelatieri Puglia, che porta quattro gusti distintivi della tradizione regionale sia alla BIT di Milano che al Festival di Sanremo. Un’iniziativa che non solo promuove un prodotto di altissima qualità, ma che valorizza anche il territorio pugliese, portando il gusto e la tradizione della Puglia al centro di importanti eventi internazionali. L’evento nasce grazie alla forte sinergia tra l’Associazione Gelatieri Puglia e Confesercenti del Levante, la quale ha svolto un ruolo cruciale nel mettere in connessione i gelatieri pugliesi con queste prestigiose vetrine. Tra i gelati presentati nelle due prestigiose vetrine, il gelato dell’Alta Murgia, con farina di semi di carrube, il gelato “Dal Salento al Gargano”, con decotto di fichi, buccia di limone e arancia, “Italia a Levante”, con tarallini di mandorle e olio, e il “Dolce Sanremo”, con buccia d’arancia e fava di Tonka. Il presidente di Confesercenti del Levante, Francesco Fiore, si dichiara estremamente soddisfatto di questa iniziativa che, oltre a portare il gelato pugliese in luoghi d’importanza nazionale, contribuisce alla promozione del territorio pugliese e alla valorizzazione delle sue tradizioni gastronomiche: «Portare il gelato pugliese in manifestazioni così prestigiose- spiega Francesco Fiore- come la BIT di Milano e il Festival di Sanremo è un grande risultato per la nostra regione. Si tratta di un’opportunità unica per promuovere i nostri prodotti e il nostro territorio, mettendo in evidenza la qualità artigianale del nostro gelato e la ricchezza delle nostre tradizioni. Siamo estremamente soddisfatti- prosegue Fiore- di come sia nata questa sinergia, che rappresenta un passo importante per la crescita delle nostre imprese e per la promozione della Puglia a livello nazionale. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, e in particolare a Confesercenti del Levante e all’Associazione Gelatieri Puglia, che continuano a credere nel valore del territorio e nell’importanza di promuovere le eccellenze pugliesi», conclude Francesco Fiore. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente dell’associazione Gelatieri Puglia, Claudio Bove: «Sono estremamente soddisfatto per la sinergia che si è creata con Confesercenti del Levante. Questo è solo l’inizio di una grande collaborazione- aggiunge Bove- per promuovere il gelato in tutta la Regione e oltre. Un ringraziamento va a tutti gli associati», conclude Claudio Bove.