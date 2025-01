I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto di Monopoli (BA) indagato per traffico di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca “allargata”, per un importo complessivo di circa 80 mila euro.

Il servizio trae origine da una complessa indagine della Compagnia di Monopoli, sotto il coordinamento del I Gruppo Bari, all’esito della quale è emersa un’organizzazione dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti particolarmente articolata.

In particolare, il soggetto tratto in arresto aveva individuato un canale americano per l’approvvigionamento di marijuana di diversa qualità e con differente capacità drogante. I pacchi, con all’interno la sostanza stupefacente, partivano dalla California. Il mittente risultava essere una società esercente l’attività di commercio di ricambi per moto e il destinatario un soggetto vicino alla persona indagata ma non con lui connivente. L’indirizzo indicato, invece, era completamente falso, riportante tendenzialmente una via esistente ma un numero civico fittizio. A questo punto, il giorno della consegna, il corriere contattava il numero telefonico riportato nelle informazioni di tracking accordandosi con l’indagato su un luogo di consegna al momento improvvisato. Le utenze sono risultate intestate a soggetti extracomunitari non censiti nell’anagrafe della popolazione residente. Una volta ricevuta la merce e dopo aver effettuato il pagamento in bitcoin al fornitore americano, il responsabile organizzava le consegne al dettaglio attraverso la messaggistica istantanea di telegram servendosi di corrieri nazionali.

L’attività descritta è culminata con la traduzione nella casa circondariale di Bari del soggetto responsabile della condotta penalmente rilevante di traffico di sostanze stupefacenti. I proventi derivanti dall’attività illecita, quantificati dalla polizia giudiziaria in circa 80 mila euro, sono stati oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione.

L’azione di servizio testimonia l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle baresi, in sinergia con la locale Procura della Repubblica, a presidio della sicurezza del Paese, con particolare riferimento al contrasto delle condotte delittuose che hanno un particolare riverbero negativo sulla collettività. Lo spaccio di sostanze stupefacenti è un fenomeno particolarmente diffuso, in transito verso i noti canali digitali, fenomeno meritevole di rinnovati sforzi investigativi soprattutto quando alla base vi è una complessa organizzazione come quella disarticolata dai Finanzieri di Monopoli nei giorni scorsi.

Si precisa che il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, le ipotesi di accusa dovranno essere valutate ed eventualmente trovare conferma nella fase processuale con il contributo della difesa, dovendosi presumere l’innocenza degli indagati sino alla irrevocabilità della eventuale sentenza di condanna.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Bari in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con riguardo al contrasto agli illeciti di natura economico-finanziaria a alla tutela della sicurezza e della salute pubblica.