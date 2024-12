È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 231 tra Modugno e Bitonto ieri sera. Le vittime entrambe di Corato sono Francesco Pisicchio, 38 anni, e un uomo di 66 anni di cui non sono ancora note le generalità. Il secondo è deceduto al Policlinico di Bari dopo il trasporto in ambulanza. Le gravi ferite riportate, tuttavia, lo hanno portato al decesso dopo poche ore. Un terzo ferito in gravi condizioni è un 35enne trasportato da una equipe sanitaria del 118 all’Ospedale “San Paolo” di Bari. Da chiarire le cause dell’impatto tra le due auto coinvolte che, con ogni probabilità, si sono scontrate frontalmente. Indagano i carabinieri. Sembra che i due deceduti viaggiassero su due auto diverse.