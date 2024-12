Si inasprisce lo scontro tra i sindacati e l’amministrazione comunale e, soprattutto, con il Comando della Polizia Locale. La Cisl FP Bari, la UIL Fpl e CSA avevano, infatti, richiesto al sindaco di Bari Vito Leccese la rimozione dall’incarico del Comandante Michele Palumbo a seguito, raccontano i sindacati, dell’utilizzo della chat aziendale da parte del Comandante Palumbo per criticare e ridicolizzare quanto discusso durante una recente assemblea sindacale, definendo un vigile intervenuto nell’assemblea come “venditore di fumo”. Ma non sono solo questi i motivi che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione del personale della Polizia Locale di Bari e chiesto l’attivazione delle procedure di conciliazione alla presenza di un rappresentante della Prefettura.

