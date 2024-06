Con oltre il 70% delle preferenze è Vito Leccese ad aggiudicarsi la sfida del ballottaggio diventando così il nuovo sindaco di Bari. Il centrosinistra resta dunque alla guida del capoluogo pugliese, battuta al concorrenza di centrodestra guidata da Fabio Romito, fermatosi al disotto del 30%.

Dopo i festeggiamenti è già tempo di guardare al prossimo consiglio comunale che prende forma. Per la coalizione di Leccese sono 22 i seggi: 10 per il Partito Democratico (prima forza della maggioranza), 5 a Decaro per Bari, 3 per CON, 2 a Leccese Sindaco e 1 a testa per Progetto Bari con Leccese e Noi Popolari. L’unica lista della coalizione a restare fuori è Europa Verde.

Sono invece 8 i seggi destinati al centrodestra: 1 riservato a Fabio Romito, 3 per Fratelli d’Italia, 2 per Romito Sindaco, 1 a testa per Prima l’Italia Unione di Centro e Forza Italia. Per la coalizione di centrodestra restano fuori sei liste, tra queste ci sono Noi Moderati e Liberali e Riformisti NPSI.

La coalizione di Michele Laforgia conterà su 6 seggi: uno di questi per il candidato sindaco arrivato terzo al primo turno, 2 per Laforgia Sindaco e 1 a testa per Movimeto 5 Stelle, Bari Bene Comune e +Europa-PSI. Il Partito Comunista Italiano resta fuori dal consiglio comunale barese così come gli altri candidati sindaco Nicola Sciacovelli e Sabino Mangano.

Resta da chiarire se Michele Laforgia vorrà prendere parte o meno alla nuova composizione dell’assise e se la sua coalizione sosterrà la maggioranza di Leccese, dando vita al “campo largo”.