Alla fine sono stati 646 i voti di scarto che hanno permesso di tornare a ricoprire il ruolo di Sindaco di Lecce dopo 17 anni ad Adriana Poli Bortone. Battuto con il 50,7% delle preferenze in una contesa molto animata sin dal primo turno, il primo cittadino uscente Carlo Salvemini. Terzo mandato per la candidata del centrodestra, dunque, che alla sua prima apparizione nel 1998 aveva battuto Stefano Salvemini padre di Carlo. Una elezione che riporta il centrodestra alla guida della città che nel turno di ballottaggio ha, in controtendenza con il resto della Puglia e d’Italia, scelto di votare con una buona risposta numerica superando il 60% degli aventi diritto. Il premio di maggioranza va naturalmente alla vincitrice Adriana Poli Bortone assieme a cui a Palazzo Carafa siederanno 20 consiglieri della sua coalizione. Sono 4, in particolare, quelli di Fratelli d’Italia, a seguire Io Sud e Prima Lecce con tre. Ci sarà anche un consigliere comunale della Lega mentre due quelli di Forza Italia. Saranno 12, invece, compreso il sindaco uscente Carlo Salvemini i consiglieri di minoranza con il Partito Democratico ad eleggerne quattro.

Il centrodestra nel leccese vince anche a Copertino oltre che nel capoluogo: successo con il 67,27%, pari a 7600 preferenze, Vincenzo De Giorgi. Battuto il centrosinistra con Antonio Leo che si ferma alla metà delle preferenze. Rispettato il risultato del primo turno. Nel barese partita tra liste civiche a Putignano con l’elezione per Michele Vinella con il 52,46% delle preferenze mentre seconda è Luciana Laera che si ferma al 47,54%. A Santeramo, invece, vince il centrosinistra con Vincenzo Luciano Casone, Primo Cittadino con il 54,33% delle preferenze. Battuto il centrodestra con Nunzio Digregorio Zeverino. Nel foggiano, infine, a San Giovanni Rotondo partita interna al centrosinistra ma a spuntarla, come al primo turno, è Filippo Barbano con una coalizione a trazione Movimento 5 Stelle. Per lui 7200 preferenze pari al 59,39% dei voti. Battuto il sindaco uscente Michele Crisetti con la sua coalizione a trazione Partito Democratico. Vince il centrodestra, invece, a San Severo dove Lidya Colangelo ribalta il primo turno e dal 23,39% delle preferenze passa al 51,87% grazie anche al ricompattato centrodestra che si era diviso in tre per la prima tornata. Perde la sfida Angelo Pasquale Masucci del centrosinistra che si ferma a poco più di 9mila preferenze pari al 48,13%.