Ore bollenti per la Puglia dove si intensifica l’anticiclone africano che sta interessando l’intero Sud Italia. L’allerta di livello 2 diramata per oggi dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, diventerà livello 3 nella giornata di sabato 22 giugno, il grado più alto per quanto riguarda il pericolo derivante dalle ondate di calore. Le città più calde della giornata odierna sono al Sud, e due sono pugliesi, ovvero Foggia e Taranto dove la colonnina di mercurio è andata oltre il 40 °C. Situazione analoga anche sabato quando si registreranno 40 °C a Lecce, oltre che a Taranto, mentre nella BAT e a Foggia si toccheranno i 37 °C (perlopiù nelle zone interne). Temperature più stazionarie, invece, in vista di domenica 22 giugno, quando in media si registreranno in tutta la Puglia i 36 °C. Con l’attivazione del livello 3 per le ondate di calore, sono stati messi in allerta i servizi sociali e sanitari della Puglia. Resta la solita raccomandazione a non esporsi nelle ore più calde della giornata, soprattutto per i soggetti fragili e più sensibili, oltre a cercare di rinfrescarsi adeguatamente.