La città di Bari si stringe per l’ultimo saluto a Simeone Di Cagno Abbrescia, deputato e ultimo sindaco di centrodestra di Bari, dal 1995 al 2004, primo ad essere eletto dai cittadini, morto il 29 marzo all’età di 80 anni. Prima la camera ardente allestita in Comune, poi alle 10.30 la celebrazione delle esequie nella Basilica di San Nicola: senza messa, solo con la Liturgia della Parola. Amato dal centrodestra e rispettato dal centrosinistra per il suo stile istituzionale e i suoi modi e per aver avuto per primo l’intuizione di far rifiorire la Città Vecchia del capoluogo pugliese.

