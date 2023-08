Ore di grandissima apprensione a Carovigno, nel brindisino, città di origine della giovanissima Gabriela Emanuela, dodicenne della quale si sono perse le tracce alle 10:40 di giovedì 10 agosto.

La ragazzina era in compagnia della madre, in viale Unità d’Italia a Bari, per compiere alcuni acquisti e svolgere delle commissioni. Quando la donna ha fatto il suo ingresso in un negozio di fotografia la figlia ha deciso di rimanere all’esterno dell’attività commerciale, scomparendo nel breve volgere di quei pochi minuti.

I genitori si sono già rivolti alle forze dell’ordine per denunciare quanto accaduto e hanno chiesto il supporto dell’associazione “Penelope Puglia”, presieduta da Annalisa Loconsole, che ha diffuso l’appello sui social. Non è possibile, al momento, escludere alcuna ipotesi.