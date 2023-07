Mettere in atto controlli specifici preventivi per la verifica delle reali rese in campo della campagna vitivinicola 2023 e avviare l’iter per la riduzione delle stesse attraverso la modifica dei Disciplinari di produzione dei vini. Sono stati questi gli argomenti affrontati in un incontro chiesto da Fedagripesca Confcooperative Puglia, insieme alle altre organizzazioni di categoria, all’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, tenutosi presso il Dipartimento Agricoltura a Bari.

Diversi i problemi di carattere strutturale con cui si trova a fare i conti il comparto enologico pugliese, come emerso nei mesi scorsi durante le riunioni del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale. Su tutti i volumi prodotti e il significativo contributo alle giacenze dei vini, con le relative conseguenze sul posizionamento del prodotto sul mercato.

Presenti all’incontro, oltre a Fedagripesca Confcooperative Puglia, tutte le organizzazioni professionali agricole e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, l’associazione dei Consorzi di Tutela e valorizzazione del vino pugliese, Assoenologi Puglia e Agroqualità, società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare individuata per la realizzazione dei controlli preventivi in campo.