“Non toccateci la salute”. Con queste parole oltre 500 persone tra sindacati e cittadini sono scesi in piazza a Bari, davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia, per manifestare tutto il loro dissenso e la grande delusione su una serie di questioni restate in sospeso e senza risposta. Dal rifinanziamento del fondo sanitario nazionale al piano straordinario delle assunzioni in sanità, dalla riorganizzazione del sistema sanitario regionale e di emergenza urgenza allo sblocco delle assunzioni e della spesa sanità service, fino ad arrivare al pagamento del premio Covid.