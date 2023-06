Un uomo di 86 anni è stato sottoposto a fermo la scorsa notte dai carabinieri a Monopoli con l’accusa di avere investito e ucciso sua figlia 54enne al termine di una lite per motivi familiari.

I militari, intervenuti in seguito ad una segnalazione giunta al 112, hanno trovato il corpo della donna riverso per terra in una strada privata in contrada Laghezza.

Le indagini, condotte anche da personale della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Bari hanno fatto emergere gravi indizi a carico dell’uomo che ha precedenti ed è stato sottoposto a fermo e portato in carcere con l’accusa di omicidio.