Sarà interrogato domani Piero Canonico, uno dei tre feriti nella rissa a Capurso (BARI) durante la quale il 16 marzo scorso è morto il muratore 29enne Vito Caputo dopo essere stato colpito con un coltello. Canonico è atteso negli uffici giudiziari di via Dioguardi, a BARI, dal pm Michele Ruggieri, e sarà accompagnato dagli avvocati Massimo Roberto Chiusolo e Loredana Manginelli. Il 26enne è l’ultimo dei tre indagati a essere sentito in Procura. Nei giorni scorsi erano infatti stati già sottoposti a interrogatorio suo padre Renato e Fabio Domenico Chiarelli, amico della vittima. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Canonico padre e figlio nel primo pomeriggio del 16 marzo sarebbero andati nella sede del Comune di Cellamare (BARI) per discutere con la ex compagna di Piero e un’assistente sociale. All’uscita sarebbero cominciati i diverbi con Chiarelli (attuale compagno della donna) e Caputo, proseguiti con un inseguimento in auto fino a Capurso. Qui, una volta fuori dalle auto, sarebbe scoppiata la rissa nella quale Caputo è deceduto. La difesa dei due Canonico sostiene che padre e figlio siano stati aggrediti. I tre feriti sono tutti indagati a piede libero per rissa con l’aggravante del decesso di uno dei partecipanti. Nel frattempo proseguono le indagini.