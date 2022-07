Cento giorni di concerti, spettacoli, enogastronomia, escursioni, rassegne sotto le stelle e manifestazioni sportive. A Conversano Borgo d’Estate entra nel vivo e lo fa presentando il cartellone dei suoi eventi. Elemento di spicco della kermesse sarà il concerto de “Le Vibrazioni”, in programma lunedì 11 luglio alle ore 21 in Piazza Castello.

Ma Borgo d’Estate sarà anche tantissimo altro. Dal Festival Bandalarga, che prenderà il via il 22 luglio con la serata inaugurale, a tanti altri eventi musicali, passando poi alla rievocazione storica “Le Notti della Contea”, in programma dal 5 al 7 agosto, tre giorni in cui si rievocherà la nomina di Giangirolamo II Acquaviva d’Aragona a Conte di Conversano, Imaginaria, Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore, in programma dal 22 al 27 agosto. Con Contempo si uniranno la bellezza dell’arte contemporanea, il fascino del jazz e il carisma dell’elettronica. Per gli amanti della lettura verrà riproposto anche quest’anno Lector in Fabula, in programma dal 19 al 25 settembre. Enogastronomia e attività produttive al centro di Moda sotto le Stelle Glamour in programma domenica 10 luglio e Tavolata a Corte (18-21 agosto), giunta alla sua settima edizione. La rassegna è anche attenzione all’ambiente. Il gruppo scout Agesci Conversano 1 si è reso e si renderà protagonista di un progetto di rivalutazione e valorizzazione delle zone del lago di Sassano e del lago di Chienna, con picnic al tramonto e passeggiate. L’estate conversanese è anche ricca di sport. Dal basket alla pallamano, alla danza al calcio a 5, fino al racconto delle notti mondiali. La stagione più calda è entrata nel vivo, un borgo d’idee, di sinergie e di attrazioni per rendere questi mesi solari in tutti i sensi.