Un progetto di inclusione attraverso attività dedicate per rendere la spiaggia realmente fruibile a tutti, anche a persone con disabilità. È stata inaugurata, a Monopoli, “DIVERSIdaMARE”, l’iniziativa che fino a fine agosto animerà l’area demaniale marittima di Cala Monaci con una serie di interventi di servizio e ludici con l’obiettivo di rendere accessibile la spiaggia, che resta libera, ai disabili e agli anziani e a tutti i cittadini che abbiano interesse in iniziative di sensibilizzazione in materia di tutela ambientale e in attività motorie e culturali finalizzate a favorire il benessere fisico, mentale e relazionale.

Sulla spiaggia è stata realizzata una passerella in legno che elimina le barriere architettoniche presenti e consente l’accesso. La cooperativa EMI garantirà una manutenzione quotidiana, assicurando decoro e la conservazione dell’aspetto naturale della spiaggia, e una personalizzazione e un abbellimento della stessa attraverso l’inserimento di piante aromatiche e fiori.

Tante le iniziative previste nel corso dell’estate: percorsi di lettura, incontri emotivi, programmi fisioterapici mattutini e percorsi di prevenzione, riabilitazione e cura nelle aree di motricità ma anche in quelle muscolo-scheletriche, neurologiche e viscerali e momenti di danza terapia, musicoterapia, disegno e acquapazza. Infine, sono previsti dj set, karaoke, teatro, giochi in spiaggia e tanto altro.