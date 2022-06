Un centauro 35enne ha perso la vita questa mattina a causa di un incidente avvenuto sulla Strada Provinciale 238 che collega Altamura a Corato, in provincia di BARI. Il sinistro ha coinvolto tre mezzi: un furgone di alimentari che procedeva in direzione Corato, nella direzione opposta, invece, una Lamborghini finita fuori strada e la moto con in sella il 35enne. L’uomo, sbalzato dal mezzo, e’ deceduto poco dopo l’impatto, mentre i conducenti degli altri due mezzi sono rimasti illesi. Per i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro e’ intervenuta la polizia locale di Altamura.