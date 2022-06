Tutto esaurito negli agriturismi per il lungo ponte del 2 giugno in Puglia. E’ quanto annunciato da Coldiretti sulla stima dei dati raccolti sulle prenotazioni. Ma l’aspetto più interessante, sottolinea l’associazione pugliese, è che tra aprile e maggio di quest’anno è stato registrato un aumento del 20% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2019, ovvero pre pandemia. Un dato dunque confortante, certificato anche dal ritorno dei turisti stranieri che stanno già invadendo le città, le campagne e le località marittime. Una boccata d’ossigeno tanto attesa per le imprese ricettive e della ristorazione. In occasione del lungo ponte del 2 giugno, stima Coldiretti, sono circa 30mila gli italiani che hanno scelto l’agriturismo per vivere questa festività, con la Puglia meta tra le più gettonate. Un tutto esaurito straordinario ma che in passato per la regione pugliese rappresentava la normalità. L’ennesimo segnale che l’emergenza e le restrizioni sono ormai alle spalle. In Puglia le località più ricercate e prese d’assalto sono quelle di mare, le città d’arte e i piccoli borghi. Gettonate anche le aziende turistiche attrezzate di alloggi, pasti completi e a sacco, spazi per il picnic e area camper. Insomma il ritorno a vivere i giorni festivi nel segno dei viaggi, della buona cucina e delle escursioni. Anche la Puglia è tornata ad essere protagonista.