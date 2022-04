Un uomo di 49 anni è morto, e tre persone, tra le quali la moglie 31enne della vittima, sono rimaste ferite e portate in codice rosso in ospedale, in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale 235 tra Gioia del Colle e Santeramo in Colle, nel barese. A quanto si apprende, due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

A perdere la vita è stato il conducente 49enne di una delle due vetture, mentre è rimasta gravemente ferita sua moglie 31enne che viaggiava accanto a lui, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Ferita anche la coppia che era a bordo dell’altra macchina: il conducente 30enne, portato al Policlinico di Bari e che ha riportato una prognosi di trenta giorni; e la passeggera 26enne, ricoverata anche lei in prognosi riservata. Sul posto, per i soccorsi e i rilievi necessari a stabilire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti 118 e carabinieri.