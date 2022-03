L’inizio della settimana in Puglia è stato condizionato da un’intensa ondata di maltempo con freddo, piogge e neve sino a quote collinari. L’afflusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa ha fatto piombare la nostra regione in un inverno rigido che non ha trovato spazio nei mesi di gennaio e febbraio.

Quella di oggi, è la giornata clou del maltempo, in particolare nel barese dove la neve è scesa copiosa soprattutto nelle zone interne. Imbiancate Putignano, Castellana Grotte, Noci, Alberobello e i comuni della Valle d’Itria, ma i fiocchi non sono mancati anche nelle contrade interne di Monopoli e nella zona di Martina Franca nel tarantino. Nevica ormai da giorni invece sul Subappennino dauno e sulle vette più alte della Capitanata. Scuole chiuse ieri a Monteleone di Puglia, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia e Accadia.

Situazione praticamente simile nel cuore dell’Alta Murgia. Castel del Monte, dopo la fitta nevicata di ieri, ha riaperto nella giornata di oggi e, in occasione della Festa della Donna, ha disposto l’ingresso gratuito per tutte le visitatrici. Tornando alla fase di maltempo, dovrebbe attenuarsi a partire dalla giornata di domani, ma le temperature resteranno rigide e dal sapore tipicamente invernale almeno sino a fine settimana, con le minime che potrebbero scendere anche sotto lo zero nelle ore notturne. Massime che invece non supereranno gli 8-9 gradi. Sensazione di freddo ulteriormente amplificata dai venti con raffiche fino a 40-50 km/h, specie lungo la costa Adriatica. La stagione primaverile, stando alle previsioni, sembra ancora molto lontana.