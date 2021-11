I Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli hanno intensificato i controlli con specifici servizi a largo raggio su tutto il territorio di competenza.

Impegnate sul territorio numerose pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della Sezione Radiomobile che, in orario serale e notturno, sotto il coordinamento della Centrale Operativa di Monopoli, hanno realizzato numerosi posti di controllo sulle principali arterie viarie e nelle aree ritenute più “sensibili”, allo scopo di prevenire la commissione di reati contro il patrimonio e di contrastare i reati in genere.

Nel corso del servizio è stato denunciato un uomo, già noto ai Carabinieri per precedenti per furto, controllato nei pressi di alcune abitazioni e sorpreso con indosso un coltello. Altre sette persone, perlopiù giovanissimi, sono state sorprese in possesso di hashish e marijuana e segnalate come assuntori di droga.

Nella rete degli uomini in divisa è finito anche un altro giovane, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico ben oltre il consentito che è stato denunciato e si è visto ritirare la patente. Tali servizi continueranno ad essere svolti dai Carabinieri, sempre attenti nel porre in essere una concreta azione di prevenzione e contrasto ai vari fenomeni criminali, offrendo una costante presenza sul territorio a tutela dei cittadini.