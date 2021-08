Una carrozzeria al cui interno sono state rinvenute auto rubate o rapinate è stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri a Modugno che hanno denunciato per ricettazione e riciclaggio in concorso il titolare 46enne e il cognato 59enne.

Gli accertamenti dei militari sono partiti dopo una segnalazione riguardante un camion comprensivo di rimorchio sottratto, qualche giorno prima, nel corso di una rapina a Spinazzola. Nonostante la segnalazione collocasse il mezzo in una zona apparentemente di campagna, i Carabinieri giunti sul posto hanno notato che nell’area vi era una carrozzeria con dei grandi capannoni. All’interno vi era proprio il camion e un escavatore, rubato a Molfetta qualche sera prima.

Ulteriori verifiche hanno consentito di rinvenire due auto oggetto di rapina e relativo sequestro di persona, avvenuta a Palo del Colle e un altro camion con relativo rimorchio con a bordo una escavatrice. Tutti i mezzi, ai quali erano già state apposte “targhe pulite”, sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari mentre l’area è stata sequestrata.

Durante le operazioni di perquisizione, in uno dei locali è stato anche rinvenuto un pappagallo di specie protetta senza documentazione che ne attestasse la lecita provenienza. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri Forestali che hanno denunciato il titolare dell’officina anche per commercio internazionale di specie animali in via di estinzione.