Nei giorni scorsi, a Putignano, in tarda nottata, durante il servizio di controllo del territorio, l’attenzione dei poliziotti della Squadra Volanti del Commissariato, è stata attirata da urla femminili ed invocazioni di aiuto provenienti da una vicina abitazione.

Durante le prime fasi del controllo di polizia, all’interno dell’appartamento, dopo i primi goffi tentativi di un uomo in evidente stato di abuso di sostanze alcooliche di nascondere i fatti, gli agenti si sono trovati nell’ennesima triste storia di reiterati maltrattamenti in danno di una donna da parte di un uomo in abuso di alcool.

La vittima, che ha riferito agli agenti di subire violenze da gennaio scorso, è stata trasportata presso il pronto soccorso di Monopoli per ricevere le cure del caso dove i medici hanno riscontrato sul corpo della vittima lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi ed associato presso il carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.