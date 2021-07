I Carabinieri della Stazione di Bitonto, durante un controllo effettuato in pieno centro storico, hanno arrestato un 26enne ed un 28enne, entrambi bitontini, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari nel corso dell’attività, hanno notato sopraggiungere uno scooter con a bordo due soggetti già conosciuti all’Arma locale. Appena giunti nei pressi, i militari hanno deciso di fermarli sottoponendoli ad un accurato controllo. L’intuizione è stata giusta. A seguito di perquisizione personale e veicolare, i due sono stati trovati in possesso di un borsello con all’interno due buste in cellophane sottovuoto contenenti complessivamente circa 159 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, due bustine in cellophane contenente una dose di marjuana, la somma in contanti di euro 210,00 in banconote di vario taglio. Entrambi i ragazzi portati presso gli uffici della Stazione di Bitonto, sono stati dichiarati in arresto e successivamente accompagnati presso la casa circondariale di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.