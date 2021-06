I militari della Compagnia Carabinieri di Modugno hanno nuovamente arrestato N.J., 20enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti sono accaduti a Modugno, in una via non troppo distante dalla Caserma dei Carabinieri. Un equipaggio della Sezione Operativa, che percorreva una via del centro, ha sorpreso il 20enne, già noto alle forze dell’ordine, anche perché tratto in arresto un paio di settimane fa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre parlava stando sul marciapiede, con un 22enne, anche lui con precedenti penali, che invece era seduto all’interno di una utilitaria.

I due giovani, alla vista dei militari in borghese, si abbassavano, quasi a volersi nascondere. Questo movimento ha subito insospettito i Carabinieri che si sono fermati ed hanno proceduto al loro controllo. Apparentemente è sembrato tutto in regola, ma l’anomalo incontro e quel movimento fatto dai due ha lasciato intuire che avessero potuto disfarsi di qualcosa, gettandola sotto l’autovettura. È stato pertanto spostato il veicolo sul quale si trovava il 22enne, e proprio sotto lo stesso è stata rinvenuta una cipollina di cocaina del peso di 0,25 grammi.

Ciò è bastato per mettere in guardia i Carabinieri che hanno immediatamente effettuato una perquisizione domiciliare a casa di entrambi, visti i loro precedenti e proprio per il fatto che erano in prossimità dell’abitazione di N.J.