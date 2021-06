Quattro persone sono state denunciate. Il sequestro si è reso necessario per bloccare i lavori edili in corso di esecuzione dopo l’accertamento di reati in campo edilizio, demaniale e paesaggistico commessi – secondo gli investigatori – nella ristrutturazione del vecchio deposito e trasformazione della struttura in abitazione indipendente con annesso locale deposito, due vani tecnici, una zona giardino con accesso diretto al mare e una mini-piscina. La difesa della proprietà della villa precisa che presto verrà chiarita la vicenda.