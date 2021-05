Nello scorso fine settimana, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio in città, i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in distinte attività, hanno denunciato, a vario titolo, cinque persone.

In Piazza Massari gli agenti della volante di zona sono intervenuti a seguito di un’aggressione subita da una minorenne ad opera di un cittadino del Bangladesh classe ’80 in Italia senza fissa dimora; l’uomo senza motivo aveva colpito in volto con un sacchetto di plastica contenente diversi effetti personali tra cui una bottiglietta in plastica piena di acqua; mentre la ragazza veniva soccorsa da delle persone che avevano assistito alla scena, suo fratello maggiorenne aveva bloccato l’uomo in attesa degli agenti. Il 41enne è stato deferito all’A.G. competente per Lesioni aggravate.

In Piazza Aldo Moro, gli agenti della volante di zona sono intervenuti per un litigio tra un cittadino straniero e un cittadino italiano; in preda ad un raptus d’ira, lo straniero aveva scagliato un sasso raccolto in terra sul cofano di un’auto parcheggiata, e per questo è stato bloccato dai militari impegnati nel servizio “Strade Sicure”. L’uomo, un cittadino del Mali, 20enne incensurato, è stato denunciato per danneggiamento aggravato.

In Piazza Giulio Cesare, i poliziotti della volante di zona, hanno fermato e controllato il conducente di un’autovettura sospetta; l’uomo, un foggiano 24enne, è poi risultato positivo all’alcool-test eseguito dagli agenti della Polizia Stradale giunti in ausilio. Il giovane è stato deferito all’A.G. per guida in stato di ebbrezza.

A Japigia gli agenti sono intervenuti per sedare una lite animata tra due coniugi 40enni e hanno accertato che recentemente il marito, aggredendola, aveva costretto la consorte a ricorrere a cure mediche; pertanto l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti in famiglia e minacce ed è stato anche allontanato dalla casa familiare.

In tarda nottata ieri, a Santo Spirito, i poliziotti della volante, unitamente agli agenti della Polizia Locale, su segnalazione giunta al 113 concernente una festa in atto all’interno di un appartamento; sul posto l’organizzatore, un 21enne cittadino del Nepal con precedenti di polizia, alla vista delle uniformi ha immediatamente tentato di darsi alla fuga, scavalcando alcune recinzioni, ma è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Il giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a Pubblico Ufficiale e false attestazioni sulla identità personale e con altre sette persone è stato sanzionato per l’infrazione amministrativa circa le violazioni delle norme anti-contagio.