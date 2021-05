Si è costituito il giovane che due giorni fa aveva aggredito tre agenti della Polizia locale in piazza Vittorio Emanuele. Si tratta di un 21enne già noto alle forze dell’ordine. Adesso è stato denunciato per resistenza, oltraggio, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalità. Al termine delle indagini sono stati denunciate anche altre tre persone per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

“A 24 ore dall’increscioso episodio – afferma l’assessore alla Sicurezza Pietro Mastropasqua – abbiamo identificato il responsabile. Ora inizia, però, una fase importante del controllo del territorio. Le istituzioni non gireranno la testa dall’altra parte e non staranno a guardare i fenomeni di illegalità, dallo spaccio alle occupazioni abusive. Nelle prossime settimane la zona di piazza Vittorio Emanuele, ma non solo, sarà attenzionata dalla Polizia locale e dalle altre forze di polizia anche con agenti in borghese”.

“Per dare un segnale importante – afferma il sindaco Tommaso Minervini – il Comune di Molfetta si costituirà parte civile nel processo che ci sarà contro l’aggressore dei nostri agenti. I cittadini sanno che al loro fianco c’è un corpo di Polizia, guidato dal Comandante Cosimo Aloia, sempre più preparato e pronto ad intervenire in tutte le situazioni di emergenza. Ringrazio i Carabinieri e la Guardia di finanza per la stretta collaborazione. La sinergia tra le varie forze dell’ordine è la giusta ricetta per sconfiggere le sacche criminogene della città”.