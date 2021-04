Nascondevano 4 chili e mezzo di droga in un seminterrato e avevano avviato una fiorente attività di spaccio. Per questo motivo due giovani di 28 e 21 anni, entrambi noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati ieri a Sannicandro di Bari dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e per detenzione illecita di munizioni per armi comuni da sparo.

I militari, intorno all’ora di pranzo, hanno suonato a casa del 28enne per la semplice notifica di un atto amministrativo. Alla loro vista, però, l’amico 21enne ha iniziato a correre raggiungendo il seminterrato. Gli uomini dell’Arma così, insospettiti e incuriositi dal comportamento del giovane, l’hanno inseguito e una volta entrati nel locale hanno scoperto che i due erano in procinto di confezionare alcune dosi di droga. Grazie anche al fiuto del cane dell’unità cinofila “Kiwi” i militari hanno rinvenuto in un’intercapedine posta dietro un frigorifero, una borsa al cui interno si celavano 6 panetti di hashish del peso di 500 grammi ciascuno e 3 buste di marijuana sempre da mezzo chilo.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti anche 380 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio, e una munizione calibro 7,65. Una volta in manette, per i due si sono aperte le porte delle carceri di Bari e Foggia.